Ціна Japan Coin (JAPAN)
Поточна ціна Japan Coin (JAPAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.08K USD. Ціна JAPAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Japan Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.77 USD
- зміна ціни Japan Coin протягом дня — -7.15%
- циркуляційна пропозиція – 999.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Japan Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Japan Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Japan Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Japan Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.15%
|30 днів
|$ 0
|-42.59%
|60 днів
|$ 0
|-39.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Japan Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-7.15%
+7.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This is a meme coin for Japan.
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