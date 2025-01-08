Сьогоднішня ціна Japan Coin (JAPAN)

Поточна ціна Japan Coin (JAPAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.08K USD. Ціна JAPAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Japan Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.77 USD

- зміна ціни Japan Coin протягом дня — -7.15%

- циркуляційна пропозиція – 999.85M USD

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