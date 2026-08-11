Сьогоднішня ціна Janus Henderson Anemoy Treasury Fund

Поточна ціна Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) сьогодні становить $ 1,11, зі зміною 0,03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JTRSY до USD становить $ 1,11 за JTRSY.

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 871 895 602, з циркуляційною пропозицією у 783,77M JTRSY. Протягом останніх 24 годин JTRSY торгувався між $ 1,11 (мінімум) та $ 1,11 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,11, тоді як історичний мінімум — $ 1,085.

У короткостроковій динаміці JTRSY змінився на 0,00% за останню годину та на +0,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY)

Ринкова капіталізація $ 871,90M$ 871,90M $ 871,90M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 871,90M$ 871,90M $ 871,90M Циркуляційне постачання 783,77M 783,77M 783,77M Загальна пропозиція 783 770 063,238116 783 770 063,238116 783 770 063,238116

Поточна ринкова капіталізація Janus Henderson Anemoy Treasury Fund — $ 871,90M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція JTRSY — 783,77M, зі загальною пропозицією 783770063.238116. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 871,90M.