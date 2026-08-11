Сьогоднішня ціна Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund

Поточна ціна Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) сьогодні становить $ 1.044, зі зміною 0.04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JAAA до USD становить $ 1.044 за JAAA.

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 693,682,838, з циркуляційною пропозицією у 664.16M JAAA. Протягом останніх 24 годин JAAA торгувався між $ 1.044 (мінімум) та $ 1.044 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.044, тоді як історичний мінімум — $ 1.009.

У короткостроковій динаміці JAAA змінився на 0.00% за останню годину та на +0.11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA)

Ринкова капіталізація $ 693.68M$ 693.68M $ 693.68M Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 693.68M$ 693.68M $ 693.68M Циркуляційне постачання 664.16M 664.16M 664.16M Загальна пропозиція 664,160,886.32036 664,160,886.32036 664,160,886.32036

Поточна ринкова капіталізація Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund — $ 693.68M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція JAAA — 664.16M, зі загальною пропозицією 664160886.32036. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 693.68M.