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Поточна ціна Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund сьогодні становить 1.044 USD. Ринкова капіталізація JAAA становить 693,682,838 USD. Відстежуйте оновлення цін JAAA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund сьогодні становить 1.044 USD. Ринкова капіталізація JAAA становить 693,682,838 USD. Відстежуйте оновлення цін JAAA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про JAAA

Інформація про ціну JAAA

Що таке JAAA

Офіційний вебсайт JAAA

Токеноміка JAAA

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Ціна Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JAAA до USD:

$1.044
$1.044$1.044
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:30:14 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund

Поточна ціна Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) сьогодні становить $ 1.044, зі зміною 0.04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JAAA до USD становить $ 1.044 за JAAA.

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 693,682,838, з циркуляційною пропозицією у 664.16M JAAA. Протягом останніх 24 годин JAAA торгувався між $ 1.044 (мінімум) та $ 1.044 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.044, тоді як історичний мінімум — $ 1.009.

У короткостроковій динаміці JAAA змінився на 0.00% за останню годину та на +0.11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA)

$ 693.68M
$ 693.68M$ 693.68M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 693.68M
$ 693.68M$ 693.68M

664.16M
664.16M 664.16M

664,160,886.32036
664,160,886.32036 664,160,886.32036

Поточна ринкова капіталізація Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund — $ 693.68M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція JAAA — 664.16M, зі загальною пропозицією 664160886.32036. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 693.68M.

Історія ціни Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1.044
$ 1.044$ 1.044
Мін. за 24 год
$ 1.044
$ 1.044$ 1.044
Макс. за 24 год

$ 1.044
$ 1.044$ 1.044

$ 1.044
$ 1.044$ 1.044

$ 1.044
$ 1.044$ 1.044

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

0.00%

+0.04%

+0.11%

+0.11%

Історія ціни Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund до USD становила $ +0.000382.
За останні 30 днів зміна ціни Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund до USD становила $ +0.0038766852.
За останні 60 днів зміна ціни Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund до USD становила $ +0.0069196320.
За останні 90 днів зміна ціни Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund до USD становила $ -0.00045.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.000382+0.04%
30 днів$ +0.0038766852+0.37%
60 днів$ +0.0069196320+0.66%
90 днів$ -0.00045-0.00%

Прогноз ціни Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund

Прогноз ціни Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна JAAA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
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Ресурс Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Avalanche EcosystemBase EcosystemBNB Chain Ecosystem

Про Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund

Яка зараз ціна Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund?

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund торгують за ₴46.00829284320960000, зміна ціни за останні 24 години становить 0.03%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund становить ₴46.00829284320960000, тоді як ATL — ₴44.46586923256560000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка JAAA сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴30570079646.56391221920000, що розміщує актив на #85 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до JAAA.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 664160886.32036 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund?

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund належить до класифікації Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Monad Ecosystem,Tokenized Credit, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію JAAA?

Робота в мережі -- дозволяє JAAA використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:30:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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