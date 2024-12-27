Сьогоднішня ціна Janro The Rat (JANRO)

Поточна ціна Janro The Rat (JANRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 488.86K USD. Ціна JANRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Janro The Rat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.58K USD

- зміна ціни Janro The Rat протягом дня — -13.37%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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