Ціна Janro The Rat (JANRO)
Поточна ціна Janro The Rat (JANRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 488.86K USD. Ціна JANRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Janro The Rat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.58K USD
- зміна ціни Janro The Rat протягом дня — -13.37%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Janro The Rat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Janro The Rat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Janro The Rat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Janro The Rat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.37%
|30 днів
|$ 0
|-45.57%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Janro The Rat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.52%
-13.37%
-3.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JANRO is the ultimate memecoin, created purely to celebrate the internet’s favorite dancing rat, Janro. With no utility, no roadmap, and no purpose other than to spread joy, JANRO thrives on the universal appeal of its namesake: a hilarious rat with infinite dance moves who has captivated the world with his quirky energy. Janro’s viral fame comes from his ability to groove to any genre, whether it’s upbeat EDM, classic salsa, or even the most obscure internet remixes. Similarly, Janro embraces the chaotic and unpredictable energy of the meme culture that Janro represents. It’s a coin that doesn’t take itself seriously but is powered by the collective enthusiasm of a community that loves to laugh, share, and dance along with the internet’s latest star. Janro doesn’t promise groundbreaking technology or lofty goals—it’s simply a celebration of the absurd, the entertaining, and the viral. It’s a token for those who want to be part of a movement that’s about nothing more than fun and laughter. If you love Janro’s moves, share his memes, or just enjoy the idea of owning a coin named after a dancing rat, Janro is for you. No gimmicks, no promises—just pure, unadulterated meme magic.
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