Сьогоднішня ціна Janny (JANNY)

Поточна ціна Janny (JANNY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JANNY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Janny:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.05 USD

- зміна ціни Janny протягом дня — -3.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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