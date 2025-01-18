Ціна Janny (JANNY)
Поточна ціна Janny (JANNY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JANNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Janny:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.05 USD
- зміна ціни Janny протягом дня — -3.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Janny до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Janny до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Janny до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Janny до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.00%
|30 днів
|$ 0
|-3.19%
|60 днів
|$ 0
|-43.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Janny: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-3.00%
+28.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Janny is a memecoin representing Janny ' The Janitor' that originated on 4chan.
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