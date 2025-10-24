Інформація щодо ціни Janitor (JANITOR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01646713$ 0,01646713 $ 0,01646713 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,10% Зміна ціни (1 дн.) +0,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,33% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,33%

Актуальна ціна Janitor (JANITOR) становить --. За останні 24 години JANITOR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JANITOR становить $ 0,01646713, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то JANITOR змінився на +1,10% за останню годину, +0,58% за 24 години та на -6,33% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Janitor (JANITOR)

Ринкова капіталізація $ 763,28K$ 763,28K $ 763,28K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 848,09K$ 848,09K $ 848,09K Циркуляційне постачання 900,00M 900,00M 900,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Janitor — $ 763,28K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JANITOR — 900,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 848,09K.