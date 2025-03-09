Ціна janitooor ($JANI)
Поточна ціна janitooor ($JANI) сьогодні становить 0.00031856 USD з ринковою капіталізацією $ 319.26K USD. Ціна $JANI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності janitooor:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.11K USD
- зміна ціни janitooor протягом дня — -3.16%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни janitooor до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни janitooor до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни janitooor до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни janitooor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.16%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін janitooor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.93%
-3.16%
-47.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are the Berachain meme, inspired by one of its biggest founders, Jani. With Jani as our biggest supporter and holder, our goal is to bring fun and excitement to the ecosystem. We aim to inject energy, creativity, and a strong sense of community, making Berachain a more dynamic, engaging, and vibrant space for everyone involved. Let’s grow and enjoy the journey together! we look forward to your requesrt
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