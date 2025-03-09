Сьогоднішня ціна janitooor ($JANI)

Поточна ціна janitooor ($JANI) сьогодні становить 0.00031856 USD з ринковою капіталізацією $ 319.26K USD. Ціна $JANI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності janitooor:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.11K USD

- зміна ціни janitooor протягом дня — -3.16%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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