Сьогоднішня ціна Janet (JANET)

Поточна ціна Janet (JANET) сьогодні становить 0.00005417 USD з ринковою капіталізацією $ 54.11K USD. Ціна JANET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Janet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.18K USD

- зміна ціни Janet протягом дня — +3.05%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін JANET до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JANET.