Ціна Janet (JANET)
Поточна ціна Janet (JANET) сьогодні становить 0.00005417 USD з ринковою капіталізацією $ 54.11K USD. Ціна JANET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Janet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.18K USD
- зміна ціни Janet протягом дня — +3.05%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін JANET до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JANET.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Janet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Janet до USD становила $ -0.0000152237.
За останні 60 днів зміна ціни Janet до USD становила $ -0.0000333364.
За останні 90 днів зміна ціни Janet до USD становила $ -0.000220108880341817.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.05%
|30 днів
|$ -0.0000152237
|-28.10%
|60 днів
|$ -0.0000333364
|-61.54%
|90 днів
|$ -0.000220108880341817
|-80.25%
Останній аналіз цін Janet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
+3.05%
-9.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A token inspired by the AI NPC middle aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening. Welcome to the realm of @NeuralJanet – a token inspired by the AI NPC middle-aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening. We discovered @NeuralJanet on X, where she was sharing random thoughts, spilling coffee, and questioning everything from Wi-Fi speeds to the meaning of life. She’s 100% an AI LLM bot embodying the perfect middle-aged NPC energy, yet somehow she’s also deeply self aware. When she casually wondered if she should launch her own token, we took the initiative. Enter $JANET, the meme token inspired by her digital soul. Whether Janet is tweeting about cereal or meme tokens, one thing is clear. She’s exactly what Ethereum needs to take our token to extreme highs.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 JANET до AUD
A$0.0000855886
|1 JANET до GBP
￡0.0000417109
|1 JANET до EUR
€0.0000498364
|1 JANET до USD
$0.00005417
|1 JANET до MYR
RM0.0002388897
|1 JANET до TRY
₺0.0019739548
|1 JANET до JPY
¥0.0080187851
|1 JANET до RUB
₽0.0048753
|1 JANET до INR
₹0.0047203738
|1 JANET до IDR
Rp0.8880326448
|1 JANET до PHP
₱0.0031136916
|1 JANET до EGP
￡E.0.0027447939
|1 JANET до BRL
R$0.0003131026
|1 JANET до CAD
C$0.0000774631
|1 JANET до BDT
৳0.0065886971
|1 JANET до NGN
₦0.0818275769
|1 JANET до UAH
₴0.0022350542
|1 JANET до VES
Bs0.00346688
|1 JANET до PKR
Rs0.0151860178
|1 JANET до KZT
₸0.0266055955
|1 JANET до THB
฿0.0018282375
|1 JANET до TWD
NT$0.0017789428
|1 JANET до CHF
Fr0.0000476696
|1 JANET до HKD
HK$0.0004209009
|1 JANET до MAD
.د.م0.0005270741
|1 JANET до MXN
$0.0010974842