Сьогоднішня ціна Jalapeno Finance (JALA)

Поточна ціна Jalapeno Finance (JALA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JALA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jalapeno Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.30 USD

- зміна ціни Jalapeno Finance протягом дня — +3.71%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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