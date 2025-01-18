Ціна Jalapeno Finance (JALA)
Поточна ціна Jalapeno Finance (JALA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JALA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jalapeno Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.30 USD
- зміна ціни Jalapeno Finance протягом дня — +3.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jalapeno Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jalapeno Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jalapeno Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jalapeno Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.71%
|30 днів
|$ 0
|+13.80%
|60 днів
|$ 0
|-4.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jalapeno Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.53%
+3.71%
+27.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JALA Powers the Volatility Farming Protocol
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