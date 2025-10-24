Інформація щодо ціни Jakpot Games (JAKPOT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00464997$ 0,00464997 $ 0,00464997 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,73% Зміна ціни (1 дн.) -0,84% Зміна ціни (за 7 дн.) +27,57% Зміна ціни (за 7 дн.) +27,57%

Актуальна ціна Jakpot Games (JAKPOT) становить --. За останні 24 години JAKPOT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JAKPOT становить $ 0,00464997, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то JAKPOT змінився на -1,73% за останню годину, -0,84% за 24 години та на +27,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Jakpot Games (JAKPOT)

Ринкова капіталізація $ 130,51K$ 130,51K $ 130,51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 130,51K$ 130,51K $ 130,51K Циркуляційне постачання 989,82M 989,82M 989,82M Загальна пропозиція 989 817 227,803265 989 817 227,803265 989 817 227,803265

Поточна ринкова капіталізація Jakpot Games — $ 130,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JAKPOT — 989,82M, зі загальною пропозицією 989817227.803265. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 130,51K.