Сьогоднішня ціна Jake Newman Enterprises (JNE)

Поточна ціна Jake Newman Enterprises (JNE) сьогодні становить 0.02123164 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JNE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jake Newman Enterprises:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.25 USD

- зміна ціни Jake Newman Enterprises протягом дня — -4.69%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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