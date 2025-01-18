Ціна Jake Newman Enterprises (JNE)
Поточна ціна Jake Newman Enterprises (JNE) сьогодні становить 0.02123164 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JNE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jake Newman Enterprises:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.25 USD
- зміна ціни Jake Newman Enterprises протягом дня — -4.69%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jake Newman Enterprises до USD становила $ -0.00104485430782408.
За останні 30 днів зміна ціни Jake Newman Enterprises до USD становила $ -0.0049256406.
За останні 60 днів зміна ціни Jake Newman Enterprises до USD становила $ +0.0074397619.
За останні 90 днів зміна ціни Jake Newman Enterprises до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00104485430782408
|-4.69%
|30 днів
|$ -0.0049256406
|-23.19%
|60 днів
|$ +0.0074397619
|+35.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jake Newman Enterprises: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.69%
-3.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jake Newman Enterprises [ JNE ] is the parent project and incubator of multiple memecoins and defi utility tokens. JNE researches, revitalizes, and incubates blockchain projects to assist the advancements of the Web3 space.
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