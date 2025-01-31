Сьогоднішня ціна JAK (JAK)

Поточна ціна JAK (JAK) сьогодні становить 0.00041832 USD з ринковою капіталізацією $ 418.26K USD. Ціна JAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JAK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.64K USD

- зміна ціни JAK протягом дня — -14.26%

- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD

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