Ціна JAK (JAK)
Поточна ціна JAK (JAK) сьогодні становить 0.00041832 USD з ринковою капіталізацією $ 418.26K USD. Ціна JAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JAK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.64K USD
- зміна ціни JAK протягом дня — -14.26%
- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JAK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JAK до USD становила $ -0.0002618439.
За останні 60 днів зміна ціни JAK до USD становила $ -0.0003635500.
За останні 90 днів зміна ціни JAK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.26%
|30 днів
|$ -0.0002618439
|-62.59%
|60 днів
|$ -0.0003635500
|-86.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JAK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.13%
-14.26%
-32.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Jak: just an ordinary guy with no girlfriend, stuck in a dead-end job, and struggling with low self-esteem. But that’s all about to change when Jak stumbles upon the world of memecoins. Through sheer determination and a bit of beginner's luck, Jak’s modest investment starts to grow. Soon, he's not only making more money than he ever imagined but also discovering a passion for technology and finance. Jak's transformation is nothing short of remarkable—he goes from a lackluster existence to living life on his own terms.
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