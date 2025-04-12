Ціна JailbreakMe (JAIL)
Поточна ціна JailbreakMe (JAIL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 304.17K USD. Ціна JAIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JailbreakMe:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни JailbreakMe протягом дня — +1.89%
- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JailbreakMe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JailbreakMe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JailbreakMe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JailbreakMe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.89%
|30 днів
|$ 0
|-55.62%
|60 днів
|$ 0
|-84.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JailbreakMe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+1.89%
+11.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first open source, fairly launched dApp where organizations test their AI models while users earn rewards for finding weaknesses and jailbreaking them 🏆 $JAIL tokens are designed to be the native currency of the JailbreakMe dApp, serving as the backbone of the platform's economy. While the full utility of $JAIL tokens will roll out in future updates, the groundwork is being laid to ensure their value and relevance within the ecosystem.
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