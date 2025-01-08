Сьогоднішня ціна Jail Cat (CUFF)

Поточна ціна Jail Cat (CUFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 72.50K USD. Ціна CUFF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jail Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 898.73 USD

- зміна ціни Jail Cat протягом дня — -8.38%

- циркуляційна пропозиція – 756.80M USD

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