Ціна Jail Cat (CUFF)
Поточна ціна Jail Cat (CUFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 72.50K USD. Ціна CUFF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jail Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 898.73 USD
- зміна ціни Jail Cat протягом дня — -8.38%
- циркуляційна пропозиція – 756.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jail Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jail Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jail Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jail Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.38%
|30 днів
|$ 0
|-31.66%
|60 днів
|$ 0
|-8.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jail Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.83%
-8.38%
-0.05%
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