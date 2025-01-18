Сьогоднішня ціна Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ)

Поточна ціна Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) сьогодні становить 0.00792794 USD з ринковою капіталізацією $ 7.93M USD. Ціна JAIHOZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jaihoz by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 362.03K USD

- зміна ціни Jaihoz by Virtuals протягом дня — -25.74%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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