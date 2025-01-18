Ціна Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ)
Поточна ціна Jaihoz by Virtuals (JAIHOZ) сьогодні становить 0.00792794 USD з ринковою капіталізацією $ 7.93M USD. Ціна JAIHOZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jaihoz by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 362.03K USD
- зміна ціни Jaihoz by Virtuals протягом дня — -25.74%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jaihoz by Virtuals до USD становила $ -0.002748384662249756.
За останні 30 днів зміна ціни Jaihoz by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jaihoz by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jaihoz by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002748384662249756
|-25.74%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jaihoz by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.62%
-25.74%
-41.72%
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