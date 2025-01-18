Ціна Jaiho Crypto (JAIHO)
Поточна ціна Jaiho Crypto (JAIHO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JAIHO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jaiho Crypto:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 286.55 USD
- зміна ціни Jaiho Crypto протягом дня — +3.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jaiho Crypto до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jaiho Crypto до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jaiho Crypto до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jaiho Crypto до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.93%
|30 днів
|$ 0
|-19.07%
|60 днів
|$ 0
|+17.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jaiho Crypto: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+3.93%
-4.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JaiHo is India’s first community-based crypto project with low supply, which is deflationary over time. JaiHo’s unique revenue-sharing model includes a charity mission. We have built a community before releasing a token—No Big Promises, just a loyal Community to grow over time.
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