Сьогоднішня ціна Jager Hunter

Поточна ціна Jager Hunter (JAGER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,97% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JAGER до USD становить $ 0 за JAGER.

Jager Hunter наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4 452 835, з циркуляційною пропозицією у 14 600,00T JAGER. Протягом останніх 24 годин JAGER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці JAGER змінився на +0,57% за останню годину та на +12,85% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Jager Hunter (JAGER)

Ринкова капіталізація $ 4,45M$ 4,45M $ 4,45M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,45M$ 4,45M $ 4,45M Циркуляційне постачання 14 600,00T 14 600,00T 14 600,00T Загальна пропозиція 1,46e+16 1,46e+16 1,46e+16

Поточна ринкова капіталізація Jager Hunter — $ 4,45M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JAGER — 14 600,00T, зі загальною пропозицією 1.46e+16. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,45M.