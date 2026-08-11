Ціна Jager Hunter (JAGER)
Поточна ціна Jager Hunter (JAGER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,97% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JAGER до USD становить $ 0 за JAGER.
Jager Hunter наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4 452 835, з циркуляційною пропозицією у 14 600,00T JAGER. Протягом останніх 24 годин JAGER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.
У короткостроковій динаміці JAGER змінився на +0,57% за останню годину та на +12,85% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.
Поточна ринкова капіталізація Jager Hunter — $ 4,45M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JAGER — 14 600,00T, зі загальною пропозицією 1.46e+16. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,45M.
+0,57%
-0,96%
+12,85%
+12,85%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jager Hunter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jager Hunter до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jager Hunter до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jager Hunter до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,96%
|30 днів
|$ 0
|+22,65%
|60 днів
|$ 0
|-0,63%
|90 днів
|$ 0
|--
У 2040 році ціна Jager Hunter потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Яка зараз ціна Jager Hunter?
Поточна оцінка становить ₴, що вказує на зміну ціни у розмірі -0.96% за останні 24 години.
Як настрій ринку впливає на JAGER?
Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.
Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг Jager Hunter?
З ринковою капіталізацією ₴196233081.09434216400000 Jager Hunter займає #1651 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.
Яка недавня торгова активність?
JAGER зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.
Наскільки волатильним є JAGER сьогодні?
Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.
Який діапазон цін за останні 24 години?
Він коливався між ₴ та ₴, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.
Які довгострокові фактори впливають на Jager Hunter?
До таких факторів належать обігове надходження (1.46e+16 токенів), тенденції прийняття у BNB Chain Ecosystem,Meme,Binance Alpha Spotlight та загальна популярність мережі --.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
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|Ончейн дані
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