Сьогоднішня ціна Jaderoll (JADE)

Поточна ціна Jaderoll (JADE) сьогодні становить 0.00300596 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JADE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jaderoll:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.01 USD

- зміна ціни Jaderoll протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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