Сьогоднішня ціна Jade Currency (JADE)

Поточна ціна Jade Currency (JADE) сьогодні становить 0.0014612 USD з ринковою капіталізацією $ 85.59K USD. Ціна JADE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jade Currency:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 406.06 USD

- зміна ціни Jade Currency протягом дня — -3.62%

- циркуляційна пропозиція – 58.57M USD

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