Сьогоднішня ціна JACY (JACY)

Поточна ціна JACY (JACY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JACY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JACY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.44 USD

- зміна ціни JACY протягом дня — -0.06%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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