Ціна Jackpot on Solana (JACKPOT)
Поточна ціна Jackpot on Solana (JACKPOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 79.00K USD. Ціна JACKPOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jackpot on Solana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.62 USD
- зміна ціни Jackpot on Solana протягом дня — -7.52%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jackpot on Solana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jackpot on Solana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jackpot on Solana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jackpot on Solana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.52%
|30 днів
|$ 0
|+21.56%
|60 днів
|$ 0
|+25.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jackpot on Solana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
-7.52%
+5.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Jackpot on Solana is a meme token originally launched on pump.fun. Specifically chosen after the original dev had sold out the supply to be revived as a statement of a new kind of token to emerge on the Solana chain, one that came back to the roots of crypto. The Jackpot Community is comprised of token holders committed to holding and selling nicely in small respectful pieces to respect each other and the chart. Additionally, the community works together to help each other and assist with small businesses. Jackpot on Solana continues to grow, adding to the utility of the token daily. 8.8% of the 1 B supply has been burned thus far. Holding the token also grants access to the discord chat room that provides access to the community with the members and resources, including a scalp bot for notifications on community requested tokens.
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