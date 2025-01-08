Ціна Jackpot (777)
Поточна ціна Jackpot (777) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 256.42K USD. Ціна 777 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jackpot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.01 USD
- зміна ціни Jackpot протягом дня — -4.10%
- циркуляційна пропозиція – 530.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jackpot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Jackpot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Jackpot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Jackpot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.10%
|30 днів
|$ 0
|+1,634.77%
|60 днів
|$ 0
|+426.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Jackpot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.10%
+5.04%
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