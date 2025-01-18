Ціна JACKBOT (JBOT)
Поточна ціна JACKBOT (JBOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JACKBOT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.02 USD
- зміна ціни JACKBOT протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JACKBOT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JACKBOT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни JACKBOT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JACKBOT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-20.21%
|60 днів
|$ 0
|-30.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JACKBOT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-8.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing the JACKBOT slot machine, a captivating Telegram Bot designed to provide users with an immersive and thrilling gaming experience. The bot showcases a sophisticated 3-slot mechanism adorned with 8 distinct symbols, each adding an element of excitement to the gameplay. From classic fruits like Lemon, Grape, and Tomato to iconic symbols such as BAR, Green 7s, Golden 7s, and the unique Green and Golden JBOT logos, the variety of symbols enhances the visual appeal and anticipation of each spin. With a total of 512 possible combinations, the JACKBOT slot machine ensures a dynamic and unpredictable gaming environment. What sets it apart is not only the entertaining gameplay but also the diverse winning probabilities, offering players the chance to achieve rare and high-reward outcomes. Whether you're a seasoned slot enthusiast or a casual player, the JACKBOT Telegram Bot promises an engaging and rewarding experience with its carefully crafted design and exciting winning possibilities.
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