Сьогоднішня ціна JACKBOT (JBOT)

Поточна ціна JACKBOT (JBOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JACKBOT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.02 USD

- зміна ціни JACKBOT протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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