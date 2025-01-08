Сьогоднішня ціна Jack The Goat (JACK)

Поточна ціна Jack The Goat (JACK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 22.95K USD. Ціна JACK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jack The Goat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 169.64 USD

- зміна ціни Jack The Goat протягом дня — -6.44%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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