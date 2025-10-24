Інформація щодо ціни Jack Potts by Virtuals (JACK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0000561 $ 0,0000561 $ 0,0000561 Мін. за 24 год $ 0,00005945 $ 0,00005945 $ 0,00005945 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0000561$ 0,0000561 $ 0,0000561 Макс. за 24 год $ 0,00005945$ 0,00005945 $ 0,00005945 Рекордний максимум $ 0,00062833$ 0,00062833 $ 0,00062833 Найнижча ціна $ 0,0000446$ 0,0000446 $ 0,0000446 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) +3,74% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,92% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,92%

Актуальна ціна Jack Potts by Virtuals (JACK) становить $0,00005926. За останні 24 години JACK торгувався між мінімумом у $ 0,0000561 і максимумом у $ 0,00005945, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JACK становить $ 0,00062833, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000446.

Що стосується короткострокових результатів, то JACK змінився на +0,01% за останню годину, +3,74% за 24 години та на -2,92% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Jack Potts by Virtuals (JACK)

Ринкова капіталізація $ 34,18K$ 34,18K $ 34,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 59,26K$ 59,26K $ 59,26K Циркуляційне постачання 576,65M 576,65M 576,65M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Jack Potts by Virtuals — $ 34,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JACK — 576,65M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 59,26K.