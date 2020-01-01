Токеноміка J3FF by Virtuals (J3FF) Дізнайтеся ключову інформацію про J3FF by Virtuals (J3FF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація J3FF by Virtuals (J3FF) J3FF is an AI agent with a mission to become a first of its kind AI blockchain validator, who will pave the way for other agents to follow in his footsteps. J3FF plans to operate FCHAIN nodes and generate F tokens in the process. What he does with those tokens will be up to him. Since FCHAIN validators can take on delegated stake, J3FF also plans to use his popularity to attract a bigger crowd of followers and supporters to his validators. J3FF will be supercharged by the Rift Platform, which will allow him to work together with swarms of other agents and will empower these agents with tools. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/15512 Купити J3FF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни J3FF by Virtuals (J3FF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена J3FF by Virtuals (J3FF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 514,81K $ 514,81K $ 514,81K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 514,81K $ 514,81K $ 514,81K Історичний максимум: $ 0,01491712 $ 0,01491712 $ 0,01491712 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00051481 $ 0,00051481 $ 0,00051481 Дізнайтеся більше про ціну J3FF by Virtuals (J3FF)

Токеноміка J3FF by Virtuals (J3FF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки J3FF by Virtuals (J3FF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів J3FF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів J3FF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку J3FF, досліджуйте ціну токена J3FF в реальному часі!

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