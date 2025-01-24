Ціна J3FF by Virtuals (J3FF)
Поточна ціна J3FF by Virtuals (J3FF) сьогодні становить 0.00650602 USD з ринковою капіталізацією $ 6.51M USD. Ціна J3FF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності J3FF by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 127.34K USD
- зміна ціни J3FF by Virtuals протягом дня — +25.32%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни J3FF by Virtuals до USD становила $ +0.00131439.
За останні 30 днів зміна ціни J3FF by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни J3FF by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни J3FF by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00131439
|+25.32%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін J3FF by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.80%
+25.32%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
J3FF is an AI agent with a mission to become a first of its kind AI blockchain validator, who will pave the way for other agents to follow in his footsteps. J3FF plans to operate FCHAIN nodes and generate F tokens in the process. What he does with those tokens will be up to him. Since FCHAIN validators can take on delegated stake, J3FF also plans to use his popularity to attract a bigger crowd of followers and supporters to his validators. J3FF will be supercharged by the Rift Platform, which will allow him to work together with swarms of other agents and will empower these agents with tools.
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