Сьогоднішня ціна J3FF by Virtuals (J3FF)

Поточна ціна J3FF by Virtuals (J3FF) сьогодні становить 0.00650602 USD з ринковою капіталізацією $ 6.51M USD. Ціна J3FF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності J3FF by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 127.34K USD

- зміна ціни J3FF by Virtuals протягом дня — +25.32%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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