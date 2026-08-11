Сьогоднішня ціна iZUMi Finance

Поточна ціна iZUMi Finance (IZI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IZI до USD становить $ 0 за IZI.

iZUMi Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 563 996, з циркуляційною пропозицією у 787,40M IZI. Протягом останніх 24 годин IZI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,220101, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці IZI змінився на -0,26% за останню годину та на +0,27% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,87K.

Ринкова інформація щодо iZUMi Finance (IZI)

Ринкова капіталізація $ 564,00K$ 564,00K $ 564,00K Обсяг (за 24 год) $ 2,87K$ 2,87K $ 2,87K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,43M$ 1,43M $ 1,43M Циркуляційне постачання 787,40M 787,40M 787,40M Загальна пропозиція 2 000 000 000,0 2 000 000 000,0 2 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація iZUMi Finance — $ 564,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,87K. Циркуляційна пропозиція IZI — 787,40M, зі загальною пропозицією 2000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,43M.