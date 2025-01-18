Сьогоднішня ціна iZUMi Bond USD (IUSD)

Поточна ціна iZUMi Bond USD (IUSD) сьогодні становить 0.928069 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності iZUMi Bond USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19K USD

- зміна ціни iZUMi Bond USD протягом дня — +2.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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