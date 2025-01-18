Ціна iZUMi Bond USD (IUSD)
Поточна ціна iZUMi Bond USD (IUSD) сьогодні становить 0.928069 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iZUMi Bond USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.19K USD
- зміна ціни iZUMi Bond USD протягом дня — +2.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін IUSD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IUSD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iZUMi Bond USD до USD становила $ +0.0189066.
За останні 30 днів зміна ціни iZUMi Bond USD до USD становила $ -0.0926593370.
За останні 60 днів зміна ціни iZUMi Bond USD до USD становила $ -0.0944027146.
За останні 90 днів зміна ціни iZUMi Bond USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0189066
|+2.08%
|30 днів
|$ -0.0926593370
|-9.98%
|60 днів
|$ -0.0944027146
|-10.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін iZUMi Bond USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+2.08%
-0.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
iUSD, in its full name, iZUMi Bond USD, is 100% backed by iZUMi’s collaterals and future revenues. iUSD is 1:1 pegged to USD, issued by iZUMi Finance and sold to private investors as a bond to raise funds for future development of iZUMi’s ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 IUSD до AUD
A$1.49419109
|1 IUSD до GBP
￡0.76101658
|1 IUSD до EUR
€0.90022693
|1 IUSD до USD
$0.928069
|1 IUSD до MYR
RM4.1763105
|1 IUSD до TRY
₺32.88148467
|1 IUSD до JPY
¥145.02934263
|1 IUSD до RUB
₽95.11779181
|1 IUSD до INR
₹80.35221402
|1 IUSD до IDR
Rp15,214.24346736
|1 IUSD до PHP
₱54.33843995
|1 IUSD до EGP
￡E.46.7746776
|1 IUSD до BRL
R$5.6612209
|1 IUSD до CAD
C$1.33641936
|1 IUSD до BDT
৳112.7603835
|1 IUSD до NGN
₦1,445.58811647
|1 IUSD до UAH
₴39.08098559
|1 IUSD до VES
Bs50.115726
|1 IUSD до PKR
Rs258.72707582
|1 IUSD до KZT
₸492.60046382
|1 IUSD до THB
฿31.91629291
|1 IUSD до TWD
NT$30.52418941
|1 IUSD до CHF
Fr0.84454279
|1 IUSD до HKD
HK$7.22037682
|1 IUSD до MAD
.د.م9.31781276