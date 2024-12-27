Ціна IXO (IXO)
Поточна ціна IXO (IXO) сьогодні становить 0.02580709 USD з ринковою капіталізацією $ 2.24M USD. Ціна IXO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IXO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.28 USD
- зміна ціни IXO протягом дня — +1.64%
- циркуляційна пропозиція – 86.64M USD
Отримуйте оновлення цін IXO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IXO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IXO до USD становила $ +0.00041521.
За останні 30 днів зміна ціни IXO до USD становила $ +0.0120235748.
За останні 60 днів зміна ціни IXO до USD становила $ +0.0355056112.
За останні 90 днів зміна ціни IXO до USD становила $ +0.000963665410147913.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00041521
|+1.64%
|30 днів
|$ +0.0120235748
|+46.59%
|60 днів
|$ +0.0355056112
|+137.58%
|90 днів
|$ +0.000963665410147913
|+3.88%
Останній аналіз цін IXO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.78%
+1.64%
+34.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 IXO до AUD
A$0.041291344
|1 IXO до GBP
￡0.0203876011
|1 IXO до EUR
€0.0245167355
|1 IXO до USD
$0.02580709
|1 IXO до MYR
RM0.1153576923
|1 IXO до TRY
₺0.9089257098
|1 IXO до JPY
¥4.069778093
|1 IXO до RUB
₽2.7192930733
|1 IXO до INR
₹2.2067642659
|1 IXO до IDR
Rp416.2433288227
|1 IXO до PHP
₱1.5017145671
|1 IXO до EGP
￡E.1.3125485974
|1 IXO до BRL
R$0.1594878162
|1 IXO до CAD
C$0.0371622096
|1 IXO до BDT
৳3.078785837
|1 IXO до NGN
₦39.9488591782
|1 IXO до UAH
₴1.0802847874
|1 IXO до VES
Bs1.31616159
|1 IXO до PKR
Rs7.1725645237
|1 IXO до KZT
₸13.3507818697
|1 IXO до THB
฿0.8764087764
|1 IXO до TWD
NT$0.8475048356
|1 IXO до CHF
Fr0.023226381
|1 IXO до HKD
HK$0.2002630184
|1 IXO до MAD
.د.م0.2596193254