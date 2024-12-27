Сьогоднішня ціна IXO (IXO)

Поточна ціна IXO (IXO) сьогодні становить 0.02580709 USD з ринковою капіталізацією $ 2.24M USD. Ціна IXO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IXO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.28 USD

- зміна ціни IXO протягом дня — +1.64%

- циркуляційна пропозиція – 86.64M USD

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