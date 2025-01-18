Ціна IXIR (IXIR)
Поточна ціна IXIR (IXIR) сьогодні становить 0.00783923 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IXIR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IXIR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 105.20 USD
- зміна ціни IXIR протягом дня — -0.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін IXIR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IXIR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IXIR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни IXIR до USD становила $ -0.0000981557.
За останні 60 днів зміна ціни IXIR до USD становила $ -0.0014428243.
За останні 90 днів зміна ціни IXIR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.30%
|30 днів
|$ -0.0000981557
|-1.25%
|60 днів
|$ -0.0014428243
|-18.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін IXIR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.30%
+1.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IXIR is a platform that makes it easy and safe to invest in new cryptocurrency projects. It helps protect your money and rewards you for each investment. IXIR also helps new projects reach more people.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 IXIR до AUD
A$0.0126211603
|1 IXIR до GBP
￡0.0064281686
|1 IXIR до EUR
€0.0076040531
|1 IXIR до USD
$0.00783923
|1 IXIR до MYR
RM0.035276535
|1 IXIR до TRY
₺0.2777439189
|1 IXIR до JPY
¥1.2254284336
|1 IXIR до RUB
₽0.8034426827
|1 IXIR до INR
₹0.6787205334
|1 IXIR до IDR
Rp128.5119466512
|1 IXIR до PHP
₱0.4589869165
|1 IXIR до EGP
￡E.0.395097192
|1 IXIR до BRL
R$0.047819303
|1 IXIR до CAD
C$0.0112884912
|1 IXIR до BDT
৳0.952466445
|1 IXIR до NGN
₦12.2106198249
|1 IXIR до UAH
₴0.3301099753
|1 IXIR до VES
Bs0.42331842
|1 IXIR до PKR
Rs2.1854205394
|1 IXIR до KZT
₸4.1609064994
|1 IXIR до THB
฿0.2695911197
|1 IXIR до TWD
NT$0.2578322747
|1 IXIR до CHF
Fr0.0071336993
|1 IXIR до HKD
HK$0.0609892094
|1 IXIR до MAD
.د.م0.0787058692