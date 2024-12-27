Сьогоднішня ціна IXI (IXI)

Поточна ціна IXI (IXI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 627.48K USD. Ціна IXI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IXI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.10K USD

- зміна ціни IXI протягом дня — +10.41%

- циркуляційна пропозиція – 9.14B USD

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