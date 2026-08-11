Сьогоднішня ціна IXFI

Поточна ціна IXFI (IXFI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IXFI до USD становить $ 0 за IXFI.

IXFI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19,319.47, з циркуляційною пропозицією у 326.51M IXFI. Протягом останніх 24 годин IXFI торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01352457, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці IXFI змінився на -- за останню годину та на +5.97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо IXFI (IXFI)

Ринкова капіталізація $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 289.05K$ 289.05K $ 289.05K Циркуляційне постачання 326.51M 326.51M 326.51M Загальна пропозиція 4,885,100,000.0 4,885,100,000.0 4,885,100,000.0

Поточна ринкова капіталізація IXFI — $ 19.32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IXFI — 326.51M, зі загальною пропозицією 4885100000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 289.05K.