Сьогоднішня ціна Ixcoin (IXC)

Поточна ціна Ixcoin (IXC) сьогодні становить 0.059756 USD з ринковою капіталізацією $ 1.25M USD. Ціна IXC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ixcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.66 USD

- зміна ціни Ixcoin протягом дня — +0.64%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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