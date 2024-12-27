Ціна Ixcoin (IXC)
Поточна ціна Ixcoin (IXC) сьогодні становить 0.059756 USD з ринковою капіталізацією $ 1.25M USD. Ціна IXC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ixcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.66 USD
- зміна ціни Ixcoin протягом дня — +0.64%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ixcoin до USD становила $ +0.00037934.
За останні 30 днів зміна ціни Ixcoin до USD становила $ +0.0662934079.
За останні 60 днів зміна ціни Ixcoin до USD становила $ +0.2703923504.
За останні 90 днів зміна ціни Ixcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00037934
|+0.64%
|30 днів
|$ +0.0662934079
|+110.94%
|60 днів
|$ +0.2703923504
|+452.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ixcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
+0.64%
+5.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
iXcoin is one of the first Bitcoin clone created on 7 May 2011 just a few weeks after Namecoin. iXcoin will reach maturity about 18 years before Bitcoin. By mid-2013, the number of iXcoin and Bitcoin will reach parity for a brief moment. iXcoin switched to merged mining with Bitcoin in 2012 and this helped increase the total hashrate of both currencies and make it more secure to 51% attack. Merged mining allows Bitcoin miners to mine multiple coins at the same time.
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