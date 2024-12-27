Ціна IX Swap (IXS)
Поточна ціна IX Swap (IXS) сьогодні становить 0.408601 USD з ринковою капіталізацією $ 73.23M USD. Ціна IXS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IX Swap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 248.91K USD
- зміна ціни IX Swap протягом дня — -1.64%
- циркуляційна пропозиція – 180.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IX Swap до USD становила $ -0.0068477207447733.
За останні 30 днів зміна ціни IX Swap до USD становила $ +0.0201175110.
За останні 60 днів зміна ціни IX Swap до USD становила $ -0.0050416051.
За останні 90 днів зміна ціни IX Swap до USD становила $ -0.1925274708636743.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0068477207447733
|-1.64%
|30 днів
|$ +0.0201175110
|+4.92%
|60 днів
|$ -0.0050416051
|-1.23%
|90 днів
|$ -0.1925274708636743
|-32.02%
Останній аналіз цін IX Swap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.84%
-1.64%
-8.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IX Swap is the “Uniswap” for security tokens (STO) and tokenized stocks (TSO). IX Swap will be the FIRST platform to provide liquidity pools and automated market making functions for the security token (STO) & tokenized stock industry (TSO). The platform will be the first DeFi platform to facilitate the trading of security tokens through licensed custodians and security brokers which will provide actual ownership and claim over these real world assets.
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