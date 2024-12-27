Сьогоднішня ціна IX Swap (IXS)

Поточна ціна IX Swap (IXS) сьогодні становить 0.408601 USD з ринковою капіталізацією $ 73.23M USD. Ціна IXS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IX Swap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 248.91K USD

- зміна ціни IX Swap протягом дня — -1.64%

- циркуляційна пропозиція – 180.00M USD

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