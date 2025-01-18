Ціна IVY Trading System (IVY)
Поточна ціна IVY Trading System (IVY) сьогодні становить 0.01460925 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IVY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IVY Trading System:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.60 USD
- зміна ціни IVY Trading System протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IVY Trading System до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни IVY Trading System до USD становила $ -0.0015206140.
За останні 60 днів зміна ціни IVY Trading System до USD становила $ -0.0008758932.
За останні 90 днів зміна ціни IVY Trading System до USD становила $ -0.03412975476323549.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0015206140
|-10.40%
|60 днів
|$ -0.0008758932
|-5.99%
|90 днів
|$ -0.03412975476323549
|-70.02%
Останній аналіз цін IVY Trading System: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+4.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IVY Trading System is an advanced analytics and trading ecosystem designed to provide users with a secure, transparent, and highly customizable trading experience. The IVY Trading System employs state-of-the-artificial neural networks to analyze market data and forecast future price movements. By incorporating multiple indicators and machine learning techniques, the bot generates robust predictions that enable users to make informed trading decisions. Leveraging blockchain technology, IVY Trading System records AI-generated analytics signals on the blockchain, ensuring proof of their effectiveness and transparency.
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