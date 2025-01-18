Ціна Ivy Live (IVY)
Поточна ціна Ivy Live (IVY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IVY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ivy Live:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.04K USD
- зміна ціни Ivy Live протягом дня — -1.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ivy Live до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ivy Live до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ivy Live до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ivy Live до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.61%
|30 днів
|$ 0
|+33.21%
|60 днів
|$ 0
|-11.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ivy Live: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.78%
-1.61%
-13.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Web3 focused social networking platform. What makes your project unique? no fake accounts on the social network (thanks to KYC) and no sponsored content. (app revenue depends on paid subscriptions) The history of your project. The promotional website and social media of the project were created. Added liquidity to dex What's next for your project? create a list of beta testers for the project (on ivy live.io) What can your token be used for? subscription payment for the application and other payments for the application
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