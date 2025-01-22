Сьогоднішня ціна IVY (IVY)

Поточна ціна IVY (IVY) сьогодні становить 0.00388024 USD з ринковою капіталізацією $ 2.53M USD. Ціна IVY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IVY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 92.33K USD

- зміна ціни IVY протягом дня — -1.64%

- циркуляційна пропозиція – 650.00M USD

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