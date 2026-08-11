Сьогоднішня ціна IVPAY

Поточна ціна IVPAY (IVPAY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 21,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IVPAY до USD становить $ 0 за IVPAY.

IVPAY наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 223 021, з циркуляційною пропозицією у 297,10M IVPAY. Протягом останніх 24 годин IVPAY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,094142, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці IVPAY змінився на -2,95% за останню годину та на -2,78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,04K.

Ринкова інформація щодо IVPAY (IVPAY)

Ринкова капіталізація $ 223,02K$ 223,02K $ 223,02K Обсяг (за 24 год) $ 1,04K$ 1,04K $ 1,04K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 223,02K$ 223,02K $ 223,02K Циркуляційне постачання 297,10M 297,10M 297,10M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація IVPAY — $ 223,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,04K. Циркуляційна пропозиція IVPAY — 297,10M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 223,02K.