Сьогоднішня ціна iVipCoin (IVIP)

Поточна ціна iVipCoin (IVIP) сьогодні становить 0.00002077 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IVIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності iVipCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 605.68 USD

- зміна ціни iVipCoin протягом дня — -1.21%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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