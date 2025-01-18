Ціна iVipCoin (IVIP)
Поточна ціна iVipCoin (IVIP) сьогодні становить 0.00002077 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IVIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iVipCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 605.68 USD
- зміна ціни iVipCoin протягом дня — -1.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iVipCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни iVipCoin до USD становила $ -0.0000022746.
За останні 60 днів зміна ціни iVipCoin до USD становила $ -0.0000085306.
За останні 90 днів зміна ціни iVipCoin до USD становила $ -0.00002107238934483388.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.21%
|30 днів
|$ -0.0000022746
|-10.95%
|60 днів
|$ -0.0000085306
|-41.07%
|90 днів
|$ -0.00002107238934483388
|-50.36%
Останній аналіз цін iVipCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.21%
-1.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
como objetivo tratar cada trader de forma única e trazer tudo que ele precisa e necessita no mercado financeiro. Para isso desenvolvemos a plataforma da iVipCoin, onde o trader poderá ter acesso a todo conhecimento desde o básico ate o avançado envolvendo mercado financeiro, esse conhecimento é passado de forma simples e pontual, e o trader recebe dinheiro por ter aprendido o mercado financeiro passado pela plataforma. Criamos um sistema na qual chamamos de "Learn To Earn" (LTE) ou em um português mais claro "aprenda para ganhar", de forma simplificada será a nova forma de tratar os usuários do mercado financeiro global.
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