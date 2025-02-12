Сьогоднішня ціна IVEX (IVEX)

Поточна ціна IVEX (IVEX) сьогодні становить 0.01859656 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IVEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IVEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 723.81 USD

- зміна ціни IVEX протягом дня — -6.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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