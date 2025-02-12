Ціна IVEX (IVEX)
Поточна ціна IVEX (IVEX) сьогодні становить 0.01859656 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IVEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IVEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 723.81 USD
- зміна ціни IVEX протягом дня — -6.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IVEX до USD становила $ -0.00131550423167656.
За останні 30 днів зміна ціни IVEX до USD становила $ -0.0168668995.
За останні 60 днів зміна ціни IVEX до USD становила $ -0.0176663265.
За останні 90 днів зміна ціни IVEX до USD становила $ -0.10632944573251111.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00131550423167656
|-6.60%
|30 днів
|$ -0.0168668995
|-90.69%
|60 днів
|$ -0.0176663265
|-94.99%
|90 днів
|$ -0.10632944573251111
|-85.11%
Останній аналіз цін IVEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-6.60%
+277.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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