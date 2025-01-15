Сьогоднішня ціна ivault (IVT)

Поточна ціна ivault (IVT) сьогодні становить 0.04818628 USD з ринковою капіталізацією $ 7.84M USD. Ціна IVT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ivault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 220.92K USD

- зміна ціни ivault протягом дня — +1.46%

- циркуляційна пропозиція – 162.00M USD

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