Ціна ivault (IVT)
Поточна ціна ivault (IVT) сьогодні становить 0.04818628 USD з ринковою капіталізацією $ 7.84M USD. Ціна IVT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ivault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 220.92K USD
- зміна ціни ivault протягом дня — +1.46%
- циркуляційна пропозиція – 162.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ivault до USD становила $ +0.00069384.
За останні 30 днів зміна ціни ivault до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ivault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ivault до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00069384
|+1.46%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ivault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
+1.46%
-17.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions.
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