Ціна Iustitia Coin (IUS)
Поточна ціна Iustitia Coin (IUS) сьогодні становить -- USD з ринковою капіталізацією -- USD. Ціна IUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Iustitia Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Iustitia Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – -- USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Iustitia Coin до USD становила --.
За останні 30 днів зміна ціни Iustitia Coin до USD становила --.
За останні 60 днів зміна ціни Iustitia Coin до USD становила --.
За останні 90 днів зміна ціни Iustitia Coin до USD становила --.
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Останній аналіз цін Iustitia Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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