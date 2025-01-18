Ціна IUCN Coin (IUCN)
Поточна ціна IUCN Coin (IUCN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IUCN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IUCN Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 162.01 USD
- зміна ціни IUCN Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IUCN Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни IUCN Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни IUCN Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни IUCN Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-33.14%
|60 днів
|$ 0
|-97.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін IUCN Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IUCN is a membership Union composed of both government and civil society organisations. It harnesses the experience, resources and reach of its more than 1,400 Member organisations and the input of more than 17,000 experts to provide public, private and non-governmental organisations with the knowledge and tools that enable human progress, economic development and nature conservation to take place together. IUCN is the global authority on the status of the natural world and the measures needed to safeguard it. Its experts are organised into six Commissions dedicated to species survival, environmental law, protected areas, social and economic policy, ecosystem management, and education and communication. Created in 1948, IUCN has evolved into the world’s largest and most diverse environmental network.
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