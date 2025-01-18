Ціна ITSBLOC (ITSB)
Поточна ціна ITSBLOC (ITSB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ITSB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ITSBLOC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.97 USD
- зміна ціни ITSBLOC протягом дня — -2.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ITSBLOC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ITSBLOC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ITSBLOC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ITSBLOC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.59%
|30 днів
|$ 0
|-19.13%
|60 днів
|$ 0
|-20.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ITSBLOC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-2.59%
+2.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ITSBLOC ecosystem is designed to determine all service decisions and operations of games on the ITSBLOC blockchain. We have built a platform where all token holders can become game participants, and we are continuously evolving to create a transparent and fair ecosystem. It will become a virtuous cycle ecosystem where game participants can make new social friends through fun games, and enjoy new profits and privileges through benefits from various games. Through blockchain technology, we will strive to be a stable, fair and transparent game in order to make a blockchain game in a positive direction
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