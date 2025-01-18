Ціна its as shrimple as that (SHRIMPLE)
Поточна ціна its as shrimple as that (SHRIMPLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHRIMPLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності its as shrimple as that:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 610.70 USD
- зміна ціни its as shrimple as that протягом дня — +1.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SHRIMPLE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SHRIMPLE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни its as shrimple as that до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни its as shrimple as that до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни its as shrimple as that до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни its as shrimple as that до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.58%
|30 днів
|$ 0
|+29.59%
|60 днів
|$ 0
|-35.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін its as shrimple as that: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.80%
+1.58%
+60.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
shrimp cosmos overlords infecting your brain with ideas of world domination appearing as shrimp emojis on your computer screen 🦐 it really is as shrimple as that 🦐
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SHRIMPLE до AUD
A$--
|1 SHRIMPLE до GBP
￡--
|1 SHRIMPLE до EUR
€--
|1 SHRIMPLE до USD
$--
|1 SHRIMPLE до MYR
RM--
|1 SHRIMPLE до TRY
₺--
|1 SHRIMPLE до JPY
¥--
|1 SHRIMPLE до RUB
₽--
|1 SHRIMPLE до INR
₹--
|1 SHRIMPLE до IDR
Rp--
|1 SHRIMPLE до PHP
₱--
|1 SHRIMPLE до EGP
￡E.--
|1 SHRIMPLE до BRL
R$--
|1 SHRIMPLE до CAD
C$--
|1 SHRIMPLE до BDT
৳--
|1 SHRIMPLE до NGN
₦--
|1 SHRIMPLE до UAH
₴--
|1 SHRIMPLE до VES
Bs--
|1 SHRIMPLE до PKR
Rs--
|1 SHRIMPLE до KZT
₸--
|1 SHRIMPLE до THB
฿--
|1 SHRIMPLE до TWD
NT$--
|1 SHRIMPLE до CHF
Fr--
|1 SHRIMPLE до HKD
HK$--
|1 SHRIMPLE до MAD
.د.م--