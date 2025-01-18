Сьогоднішня ціна its as shrimple as that (SHRIMPLE)

Поточна ціна its as shrimple as that (SHRIMPLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHRIMPLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності its as shrimple as that:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 610.70 USD

- зміна ціни its as shrimple as that протягом дня — +1.58%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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