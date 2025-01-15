Сьогоднішня ціна ItronixAI (ITXS)

Поточна ціна ItronixAI (ITXS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 989.11K USD. Ціна ITXS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ItronixAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.79K USD

- зміна ціни ItronixAI протягом дня — -0.00%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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