Ціна ItronixAI (ITXS)
Поточна ціна ItronixAI (ITXS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 989.11K USD. Ціна ITXS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ItronixAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.79K USD
- зміна ціни ItronixAI протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ItronixAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ItronixAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ItronixAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ItronixAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.00%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ItronixAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.71%
-0.00%
+13.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ItronixAI is a pioneering force in artificial intelligence and blockchain technology, dedicated to empowering individuals and organizations with innovative solutions that redefine creativity, efficiency, and security. By integrating advanced AI tools, a robust dual-token system ($ITX and $ITXS), and cutting-edge platforms like the Deep Learning Cloud, ItronixAI bridges the gap between technological innovation and real-world applications.
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