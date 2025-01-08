Сьогоднішня ціна ITRONIX (ITX)

Поточна ціна ITRONIX (ITX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.74K USD. Ціна ITX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ITRONIX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.02 USD

- зміна ціни ITRONIX протягом дня — -3.62%

- циркуляційна пропозиція – 700.00B USD

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