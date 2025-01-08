Ціна ITRONIX (ITX)
Поточна ціна ITRONIX (ITX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.74K USD. Ціна ITX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ITRONIX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.02 USD
- зміна ціни ITRONIX протягом дня — -3.62%
- циркуляційна пропозиція – 700.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ITRONIX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ITRONIX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ITRONIX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ITRONIX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.62%
|30 днів
|$ 0
|-81.73%
|60 днів
|$ 0
|-66.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ITRONIX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.95%
-3.62%
-43.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to ITRONIX, a leader in the field of AI technology and its application to enhance creativity and self-expression. Our company is dedicated to developing and implementing cutting-edge AI tools that empower individuals to push the boundaries of what is possible in their creative endeavors. Whether it's through creation, finance, art or any other medium, we believe that AI has the power to unlock new levels of creativity and selfexpression for people.
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