Токеноміка ITO ($ITO)

Токеноміка ITO ($ITO)

Дізнайтеся ключову інформацію про ITO ($ITO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
USD

Інформація ITO ($ITO)

$ITO was $NEIRO's first name before it was adopted by Kabosu Mama. $ITO was the second ever token deployed by the same deployer of $NEIRO CTO just 1 day after.

Proof of Neiro deployer origin can be found on the blockchain here :

NEIRO deployment https://etherscan.io/tx/0x8285217afc01c75b316fe5e2edabd31ef225b7bceb1bb8556c44778b47ee90d6

ITO deployment https://etherscan.io/tx/0x91d91f8d8c51e05b7c99677c5e2a853cb3739cadee7bd1afefa1115bdbce3ac2

Офіційний вебсайт:
https://itoeth.io

Токеноміка та аналіз ціни ITO ($ITO)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ITO ($ITO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 108,34K
$ 108,34K$ 108,34K
Загальна пропозиція:
$ 409,17B
$ 409,17B$ 409,17B
Циркуляційна пропозиція:
$ 409,17B
$ 409,17B$ 409,17B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 108,34K
$ 108,34K$ 108,34K
Історичний максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка ITO ($ITO): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки ITO ($ITO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $ITO, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $ITO, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $ITO, досліджуйте ціну токена $ITO в реальному часі!

Прогноз ціни $ITO

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.