Інформація щодо ціни ItForTheBiscuit (RISK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год $ 0 Рекордний максимум $ 0,00139508 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -2,10% Зміна ціни (1 дн.) +3,70% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,18%

Актуальна ціна ItForTheBiscuit (RISK) становить --. За останні 24 години RISK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RISK становить $ 0,00139508, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RISK змінився на -2,10% за останню годину, +3,70% за 24 години та на -4,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ItForTheBiscuit (RISK)

Ринкова капіталізація $ 119,80K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 119,80K Циркуляційне постачання 920,30M Загальна пропозиція 920 296 414,733632

Поточна ринкова капіталізація ItForTheBiscuit — $ 119,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RISK — 920,30M, зі загальною пропозицією 920296414.733632. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 119,80K.