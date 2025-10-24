Актуальна ціна ItForTheBiscuit сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RISK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RISK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ItForTheBiscuit сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RISK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RISK на MEXC вже зараз.

Логотип ItForTheBiscuit

Ціна ItForTheBiscuit (RISK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RISK до USD:

$0,00013018
$0,00013018$0,00013018
+3,60%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни ItForTheBiscuit (RISK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:21:59 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ItForTheBiscuit (RISK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00139508
$ 0,00139508$ 0,00139508

$ 0
$ 0$ 0

-2,10%

+3,70%

-4,18%

-4,18%

Актуальна ціна ItForTheBiscuit (RISK) становить --. За останні 24 години RISK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RISK становить $ 0,00139508, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RISK змінився на -2,10% за останню годину, +3,70% за 24 години та на -4,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ItForTheBiscuit (RISK)

$ 119,80K
$ 119,80K$ 119,80K

--
----

$ 119,80K
$ 119,80K$ 119,80K

920,30M
920,30M 920,30M

920 296 414,733632
920 296 414,733632 920 296 414,733632

Поточна ринкова капіталізація ItForTheBiscuit — $ 119,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RISK — 920,30M, зі загальною пропозицією 920296414.733632. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 119,80K.

Історія ціни ItForTheBiscuit (RISK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ItForTheBiscuit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ItForTheBiscuit до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ItForTheBiscuit до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ItForTheBiscuit до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,70%
30 днів$ 0-68,35%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке ItForTheBiscuit (RISK)

This isn’t just another token. $RISK is a symbol, a call to the fearless, the dream-chasers, the ones who know that greatness only comes to those who are willing to leap.

Born from the legendary phrase “risk it for the biscuit,” $RISK is a tribute to boldness. It’s made for those who refuse to settle, who thrive on high-stakes moments, and who would rather go all in than live with the regret of playing it safe.

In the world of $RISK, there are no participation trophies. You either take the shot or you miss the opportunity.

This token represents a lifestyle, the mindset that: • Playing it safe never made legends. • Caution doesn’t make history. • Only the bold get rewarded.

Ресурс ItForTheBiscuit (RISK)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни ItForTheBiscuit (USD)

Скільки коштуватиме ItForTheBiscuit (RISK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ItForTheBiscuit (RISK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ItForTheBiscuit.

Перегляньте прогноз ціни ItForTheBiscuit вже зараз!

RISK до місцевих валют

Токеноміка ItForTheBiscuit (RISK)

Розуміння токеноміки ItForTheBiscuit (RISK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RISK зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про ItForTheBiscuit (RISK)

Скільки сьогодні коштує ItForTheBiscuit (RISK)?
Актуальна ціна RISK у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RISK до USD?
Поточна ціна RISK до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ItForTheBiscuit?
Ринкова капіталізація RISK — $ 119,80K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RISK?
Циркуляційна пропозиція RISK — 920,30M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RISK?
RISK досяг історичної максимальної ціни у 0,00139508 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RISK?
Історична мінімальна ціна RISK становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі RISK?
Актуальний обсяг торгівлі RISK за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна RISK цього року?
RISK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RISK для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:21:59 (UTC+8)

